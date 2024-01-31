Депутат Заксобрания Бурятии спас женщину, которой стало плохо в самолете

Вячеслав Дондоков провел реанимационные мероприятия и стабилизировал ее состояние

УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Вячеслав Дондоков спас в самолете, выполнявшем рейс Улан-Удэ - Москва, женщину, у которой произошло резкое снижение артериального давления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

"Сегодня во время полета у одной из пассажирок резко, до критической отметки упало давление, и она начала терять сознание. Бортпроводницы обратились к пассажирам с вопросом, есть ли в салоне медицинский работник. На помощь пришел депутат Вячеслав Дондоков. Он оперативно провел реанимационные мероприятия и стабилизировал ее состояние", - говорится в сообщении.

42-летний Дондоков ранее занимал должность главного врача Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в Улан-Удэ. В 2022 году отправился добровольцем в зону специальной военной операции, награжден орденом Мужества. "Ситуация, конечно, была сложная, но хорошо, что в аптечке самолета нашлись нужные лекарства", - приводит пресс-служба его слова.