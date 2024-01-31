Суд оштрафовал Ксению Собчак на 10 тыс. рублей за нарушение правил банкротства

Суть претензий к журналистке не уточняется

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мировой суд оштрафовал на 10 тыс. рублей журналистку Ксению Собчак за отказ оплатить в установленный срок штраф за неправомерные действия при банкротстве, сказано в тексте решения мирового судебного участка №405, с которым ознакомился ТАСС.

"Собчак К. А. не уплатила административный штраф в размере 5 тыс. рублей, наложенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерное действие при банкротстве), решение по которому вступило в законную силу", - сказано в документе. Таким образом, она совершила новое правонарушение, предусмотренное уже ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). "Назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - отмечается в документе.

В чем суть претензий к Собчак, в документе не уточняется. На заседание суда она не явилась, хотя и была уведомлена о месте и времени его проведения.