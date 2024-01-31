Путин: РФ уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, но этого недостаточно

Кандидат в президенты на встрече со своими доверенными лицами заявил, что

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия на 75% сама обеспечивает себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, хотя этого все еще недостаточно. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Если вернуться в советские времена, мы же не все сами производили, но многое закупали по импорту. Прежде всего, конечно, в странах соцсодружества так называемых. Теперь мы должны делать это все сами. Кстати говоря, мы и делаем это, во всяком случае стремимся к этому", - сказал Путин, говоря о технологическом суверенитете в области здравоохранения. "У нас из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП - Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - прим. ТАСС) мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. 75% - это все-таки прилично", - подчеркнул Путин.

Кандидат в президенты сделал акцент на том, что считает лекарственное обеспечение важнейшей задачей, связанной со здоровьем и продолжительностью жизни. Он напомнил, что в России действует программа по развитию фармацевтической отрасли "Фарма 30". "Я считаю, что здесь многое сделано, но, конечно, еще больше предстоит сделать", - констатировал он, заметив, что производимых 75% ЖНВЛП недостаточно. "Вот эта программа "Фарма-30" предусматривает конкретные шаги и ставит перед нами конкретные цели. <…> Это открытый документ, он принят, по-моему, уже, и поэтому там все понятно. Если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", - сказал Путин.

Он предложил поддержать технологии и науку, которая занимается всеми этими направлениями, в том числе генетику и другие современные направления деятельности, помогающие создавать необходимые препараты. "Это поддержка внутреннего рынка, расширение этого внутреннего рынка. Повышение производства и в денежном выражении, и в количестве упаковок. Это работа над повышением уровня подготовки кадров и переподготовки кадров", - перечислил Путин.

Кандидат в президенты указал на важность работы с людьми в плане обучения оказанию первой медицинской помощи. "У нас есть такой предмет в школе уже, но, наверное, этому нужно уделить больше внимания", - сказал Путин, предложив подумать, что еще можно дополнительно сделать.