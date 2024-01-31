В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя

Департамент транспорта города призвал водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве синоптики Гидрометцентра РФ из-за ожидаемого предстоящей ночью ледяного дождя и гололеда.

Этот уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений, принятой российскими метеорологами и символизирует опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. По данным синоптиков, такой уровень действует пока до 09:00 мск четверга. Ранее Гидрометцентр также распространил предупреждение о том, что в ночь на 1 февраля в Москве ожидается гололед и ледяной дождь.

Столичный департамент транспорта призвал водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В четверг же власти просят граждан по возможности использовать для поездок городской транспорт. "Метро, МЦК, МЦД работают штатно, автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - отмечает официальный Telegram-канал ведомства. Особое внимание погодным условиям здесь призвали уделять водителей большегрузов - их просят планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.