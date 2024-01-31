Курсанты центра "Воин" из обстреливаемой Белгородской области приехали на отдых на Байкал

В 2023 году центр подготовил порядка 17 тыс. человек по нескольким направлениям, включая основы управления беспилотниками и тактическую медицину

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Десять курсантов белгородского отделения центра "Воин" после массированных обстрелов региона Вооруженными силами Украины приехали на отдых в Иркутскую область, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"В составе группы школьников из Белгородской области десять курсантов регионального отделения центра <...> "Воин" приехали в Иркутскую область отдохнуть и набраться сил после массированных обстрелов региона украинскими войсками", - говорится в сообщении.

Курсанты развернули на Байкале флаг центра. "Байкал является местом силы и одним из символов России, а флаг - главный символ центра. Мы гордимся нашей страной и тем, что являемся курсантами центра "Воин", - сказала курсант Карина Байдикова с позывным Байкал, чьи слова привели в пресс-службе.

В 2023 году центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" подготовил порядка 17 тыс. человек по нескольким направлениям, включая основы управления беспилотниками и тактическую медицину. Подготовку вели в 12 регионах России, в этом году планируется открыть отделения центра еще в 7 субъектах Федерации.