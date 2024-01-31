Путин высказался за продолжение борьбы с бедностью

По словам кандидата в президенты РФ, он считает, что здравоохранение, социальная политика - это те вещи, которые "являются обобщенными показателями того, что государство делает и какие результаты получает"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин уверен, что следует продолжить борьбу с бедностью в стране.

"Количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось - это хороший показатель, но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

Он считает, что здравоохранение, социальная политика - это те вещи, которые "являются обобщенными показателями того, что государство делает и какие результаты получает". "Все-таки у нас средняя продолжительность жизни выросла, и это главный показатель", - подчеркнул кандидат в президенты.