Путин поддержал идею "земских" программ культуры по аналогии со здравоохранением

Кандидат в президенты добавил, что практика создания крупных центров тоже эффективна

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Развитие культуры на региональном и муниципальном уровне при помощи "земских" программ оправданно, однако практика создания крупных центров тоже эффективна. Такое мнение выразил Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами как кандидата в президенты РФ.

Он обратил внимание на успешную реализацию программы "Земский доктор". "То же самое надо делать, наверное, в области культуры на местном уровне", - согласился Путин с предложением сопредседателя своего предвыборного штаба Владимира Машкова.

При этом кандидат на пост главы государства отметил, что и в сфере здравоохранения концепция крупных центров также оказалась успешной. "Когда в регионах делали <...> высокотехнологичные медицинские центры, тоже говорили: "Давайте не будем этого делать, давайте просто раздадим деньги в первичную зону здравоохранения, она у нас нуждается в этом. А центры - они дорогие и не поедет туда никто", - напомнил Путин. - Вы знаете, все-таки получилось то, к чему мы стремились: центры высокотехнологичные были созданы, хорошо оснащены самым современным оборудованием, и специалисты туда поехали".

Поэтому, считает Путин, создание крупных центров и в области культуры на местном уровне, например в Кемерове, тоже оправданно: "Горняки, думаю, этого заслужили, чтобы их дети могли получать соответствующее образование, а все жители этого региона могли бы познакомиться с тем, что есть в Эрмитаже или в Русском музее, <...> могли бы сходить в театр и послушать наши ведущие коллективы".

"Это не значит, конечно, что мы не должны обращать внимания должного на текущую работу существующих учреждений культуры в регионах и муниципалитетах", - добавил Путин. Он обратил внимание, что есть хорошие практики и привел в пример программы "Земский учитель", "Земский фельдшер" и "Земский доктор". "И, наверное, в сфере культуры тоже надо посмотреть эти хорошие, положительные практики", - заключил Путин.