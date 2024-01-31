На ремонт детских лагерей Ставрополья направят более 400 млн рублей в 2024 году

Опорными выбраны детские лагеря в Благодарненском, Новоалександровском, Шпаковском, Ипатовском округах и в городе Невинномысске

СТАВРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 400 млн рублей на модернизацию детских загородных лагерей в 2024 году, сообщила во время прямой линии зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко. По сравнению с 2023 годом финансирование увеличат почти в два раза.

"Мы видим острую потребность в увеличении мест для детского отдыха. Еще с советских времен материальная база загородных лагерей сильно не обновлялась. Некоторые даже были закрыты из-за ветхости. <...> Мы выделяем на ремонт существенные деньги. В этом году на оснащение загородных лагерей предусмотрено более 400 млн рублей", - сказала она.

Согласно закону о бюджете региона, в 2023 году субсидии округам Ставрополья на модернизацию детских лагерей составили более 84 млн рублей. Также на расширение детского лагеря "Гренада" в моногороде Невинномысске из федерального и краевого бюджетов направили более 120 млн рублей.

В Ставропольском крае действует программа модернизации загородных лагерей. Опорными выбраны детские лагеря в Благодарненском, Новоалександровском, Шпаковском, Ипатовском округах и в городе Невинномысске.

"Каждый из этих лагерей будет иметь основную специфику. Лагерь в Новоалександровском округе - с упором на военно-патриотическое и казачье образование. В "Гренаде" - патриотическое направление, естественно-научное и географическое в Ипатовском округе и так далее", - пояснила Калинченко.

Ранее губернатор Владимир Владимиров отмечал, что задача региональной программы ремонтов загородных лагерей сделать их круглогодичными площадками для отдыха, развития и образования детей.