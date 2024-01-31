Universal Music запретил TikTok использовать музыку лейбла

В медиахолдинге обвинили соцсеть в попытке построить "бизнес, основанный на музыке, не платя авторских отчислений"

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok больше не сможет использовать на своей платформе музыку артистов, являющихся клиентами медиахолдинга Universal Music Group. Об этом говорится в официальном письме Universal Music, размещенном на сайте холдинга.

"Условия нашего взаимодействия с TikTok регулируются контрактом, срок действия которого истекает 31 января 2024 года", - заявили в Universal Music.

"В ходе обсуждения условий продления контракта мы настаивали на трех важнейших вопросах: отчисления нашим артистам и авторам песен, защите людей-исполнителей от вредного воздействия искусственного интеллекта и онлайн-безопасности для пользователей TikTok", - сообщили в холдинге. Там добавили, что достичь понимания по этим вопросам не удалось.

В Universal Music обвинили TikTok в попытке построить "бизнес, основанный на музыке, не платя авторских отчислений".

"Что касается вопроса компенсации артистам и авторам песен, TikTok предложил платить нашим артистам и авторам песен значительно меньше того, что платят аналогичные крупные социальные платформы", - объяснили в медиахолдинге, добавив, что на долю TikTok приходится всего 1% общего дохода лейбла, хотя пользовательская база соцсети составляет 1 млрд человек.

"Мы всегда будем бороться за наших артистов и авторов песен и отстаивать творческую и коммерческую ценность музыки", - резюмировали в Universal Music.