Путин заявил, что подходы к воспитанию должны быть едиными, но гибкими

Кандидат в президенты на встрече с доверенными лицами подчеркнул, что в этом вопросе необходимы "фундаментальные реперные точки", которые будут восприниматься обществом как безальтернативные

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подходы к воспитанию должны основываться на единых фундаментальных принципах, однако жесткость и однообразие в таких вопросах не всегда хороши, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Конечно, [в вопросах воспитания] нам нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые единообразно будут пониматься и которые будут восприниматься обществом как безальтернативные ", - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

При этом он обратил внимание на то, что в советское время система воспитания была выстроена весьма жестко и четко, но в ее однообразии и негибкости заключались в том числе и ее слабые стороны. "[В СССР были] октябрята, пионеры, потом "Комсомол". <...> Казалось бы, все выстроено жестко, а государство уберечь не смогли. Видимо, какие-то изъяны тоже были в этом однообразии", - заметил Путин.