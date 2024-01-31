В морских портах Азовского моря усилили меры безопасности

Уровень безопасности №2 будет действовать 15 суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Уровень безопасности №2, означающий степень защищенности объектов транспортной инфраструктуры от непосредственных угроз, объявлен в морских портах Азовского моря. Это следует из распоряжений, которые подписали капитаны морских портов Ростов, Азов, Таганрог, Ейск Темрюк и Кавказ, соответствующие документы опубликованы на официальных сайтах филиалов Администрации морских портов Азовского моря.

Уровень безопасности №2 установлен в морском порту Ростов. "В целях осуществления функции по обеспечению транспортной безопасности акватории морского порта <…> на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 22 января 2024 года №21 "Об изменении степени угрозы совершения не носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса" установить уровень безопасности №2 на объекте транспортной инфраструктуры акватория морского порта Ростов-на-Дону с 00:00 мск 31 января 2024 года", - указано в распоряжении капитана морского порта Ростов Даниила Бусленко. Из документа следует, что второй уровень безопасности устанавливается сроком на 15 суток.

Ранее, с 30 января, меры безопасности по распоряжению капитанов были усилены в морских портах Азов, Таганрог, Темрюк, Ейск и Кавказ. Так, в распоряжении капитана морского порта Ейск указано, что информацию об установлении второго уровня безопасности следует принять к сведению "силам обеспечения транспортной безопасности других объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, с которыми имеется технологическое взаимодействие". А согласно документу, который подписал исполняющий обязанности капитана морского порта Кавказ, Таманскому управлению Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" поручено "усилить наблюдение за акваторией инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности", мобильной группе из числа работников подразделения безопасности акватории морского порта Кавказ - "регулярно осуществлять периодическое патрулирование".

Согласно постановлению правительства РФ №2344, для объектов транспортной инфраструктуры вводится три уровня безопасности. Так, уровень №1 означает степень защищенности транспортного комплекса от потенциальных угроз, заключающихся в наличии совокупности вероятных условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, он действует постоянно, если не объявлен иной уровень безопасности. Уровень №2 означает степень защищенности от непосредственных угроз, уровень №3 - от прямых угроз.