Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского общества

В связи с этим кандидат в президенты РФ отметил, что вопросам воспитания следует уделять должное внимание

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Традиционные ценности являются фундаментом существования и бытия российского общества, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Вот мы говорим о ценностях наших традиционных. Это фундамент нашего существования, нашего бытия и нашей идентичности", - сказал Путин.

В связи с этим он отметил, что вопросам воспитания следует уделять должное внимание. "Разумеется, над всем этим (вопросами воспитания - прим. ТАСС) кто-то должен думать и выстраивать эту работу. Тонко, эффективно, доходчиво и фундаментально", - сказал Путин, подчеркнув, что усилий "одного управления по внутренней политике в Администрации президента [РФ] явно недостаточно, нужна работа всего общества".

Кроме того, продолжил Путин, работать нужно и с теми, кто сам занимается воспитательной работой. "Если мы говорим, что фундамент закладывается в семье, то, конечно, любой человек, у которого дети появляются в семье, должен ответственно к этому относиться", - добавил он.