Иммиграционная полиция Таиланда подтвердила депортацию одного из участников "Би-2"

Остальные ее члены остаются в центре временного содержания в Бангкоке

БАНГКОК, 31 января. /ТАСС/. Таиланд депортировал одного из участников рок-группы "Би-2", остальные ее члены остаются в центре временного содержания в Бангкоке. Об этом сообщил заместитель главы иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхана Нучанат.

По его словам, полиция Пхукета действовала в соответствии с правовыми процедурами, когда нарушители были установлены, а затем переданы следствию для последующего судебного разбирательства. "Что касается вопроса о возвращении их в страну происхождения, то один из участников группы был депортирован, но он не из России. Другие задержанные пребывают в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции. Те из них, у кого есть двойное гражданство, то есть паспорта третьих стран, могут запросить депортацию в эти страны, но для этого необходимо с этими странами согласовать вопрос, готовы они их принять или нет", - приводит его слова газета Thai Rath.

Нучанат подчеркнул, что если нарушитель иммиграционного законодательства не дает согласия на депортацию, иммиграционная полиция не может заставить его покинуть страну. "Правонарушители могут обратиться в международные учреждения, такие как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев или Международная организация по миграции для получения статуса политического беженца", - добавил он.

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Егора Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и у Александра Умана (Шура "Би-2").

Ранее группа сообщила в своем Telegram-канале, что Лева "Би-2" вылетел в Израиль, тогда как остальные участники коллектива остаются в миграционной тюрьме в Таиланде. Прибытие Левы "Би-2" в Израиль 31 января подтвердил израильский МИД.