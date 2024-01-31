ГД приняла в I чтении законопроект об уточнении порядка оформления прав на машино-места

Участники общей собственники, согласно законопроекту, смогут подавать возражения по предложенному местоположению машино-места кадастровому инженеру и в орган регистрации прав по месту нахождения помещения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок выделения в отдельные объекты недвижимости машино-мест участниками общей долевой собственности на помещения, предназначенные для размещения транспортных средств.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ в октябре 2023. Законопроект был подготовлен для реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ.

О постановлении Конституционного суда

В апреле 2023 года суд предписал федеральному законодателю устранить юридические препятствия, которые не позволяют владельцам долей в паркингах выделить свои доли в самостоятельные объекты недвижимости, регистрировать их соответствующим образом и распоряжаться ими как собственностью. Судьи КС РФ в своем решении напомнили, что долгие годы машино-места регистрировались в Росреестре как доли в праве общей собственности. Для расширения возможностей собственников с 1 января 2017 года законодатель разрешил относить машино-места к объектам недвижимости и распоряжаться ими. Одновременно законодатель упростил процедуру преобразования долей в самостоятельные объекты недвижимости.

Оспоренная в суде норма предусматривает необходимость соглашения всех сособственников или решения общего собрания, определяющего порядок пользования общим недвижимым имуществом. Изначально она была направлена на то, чтобы облегчить процесс достижения согласия между участниками долевой собственности. Однако, отметили в КС РФ, на практике эта норма не гарантирует желающим провести регистрацию своего права на недвижимое имущество.

О законопроекте

Законопроектом предлагается внести новые положения в закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ". По ним, для выдела своей доли в натуре участник общей собственности обеспечивает выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана образуемого машино-места и согласование местоположения машино-места с остальными участниками общей долевой собственности.

Также законопроектом устанавливаются способы информирования других участников общей собственности о планируемом выделе доли и определяются полномочия кадастрового инженера при проведении согласования местоположения машино-места с участниками общей собственности. Предполагается, что он будет обязан предоставить участникам общей собственности возможность ознакомиться с проектом технического плана и дать необходимые разъяснения.

Участники общей собственники, согласно законопроекту, смогут подавать возражения по предложенному местоположению машино-места кадастровому инженеру и в орган регистрации прав по месту нахождения помещения, здания или сооружения письмом или по электронной почте. Уточняется, что срок направления возражений не может составлять менее 30 календарных дней со дня размещения извещения. При отсутствии возражений местоположение машино-места будет считаться согласованным. При наличии возражений предусматривается судебный порядок выдела участником общей долевой собственности своей доли в натуре.