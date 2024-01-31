Строительство музейного квартала ГМИИ имени Пушкина завершат к 2027 году

Как сообщила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов Наталья Зарубина, в настоящее время совместно с руководством музея проводятся работы по уточнению и оптимизации проектной документации квартала

Москва, 31 января. /ТАСС/. Строительство и реконструкция зданий музейного квартала имущественного комплекса ГМИИ имени Пушкина полностью завершится в 2026-2027 годах, сообщил генеральный директор публично-правовой компании (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Это центр Москвы, территория особого регулирования, и сами по себе очень оснащенные и важные объекты, где и реставрация, и строительство новых зданий, и подземная составляющая. <…> Полная реализация этого проекта - это, конечно, 2026-2027 годы", - сказал он, выступая в ТАСС на пресс-конференции, посвященной трехлетию ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

В свою очередь, руководитель дирекции по строительству уникальных объектов Наталья Зарубина пояснила, что в настоящий момент совместно с руководством музея проводятся работы по уточнению и оптимизации проектной документации квартала. "В этом году мы в основном будем заниматься работами по сетевому подключению, так как в центре столицы они требуют много согласований и непростых проектных и технологических решений. А с 2025 года планируем поэтапно начать вводить объекты на Волхонке", - рассказала она в беседе с ТАСС.

Проект музейного квартала имущественного комплекса ГМИИ имени Пушкина передан в "Единый заказчик" для завершения строительства по решению правительства РФ в 2023 году.