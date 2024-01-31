Российские законы в сфере защиты несовершеннолетних предложили объединить в Кодекс детства

Президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева отметила, что существующий закон об основах защиты ребенка не отражает в полной мере "нашу современную демографическую политику"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кодекс детства, который объединит все нормативные акты, направленные на развитие и защиту будущего детей, предложили создать в России. Об этом сообщила президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

"Мы предлагаем создать кодекс детства Российской Федерации. Этот кодекс призван объединить, выстроить в единую систему все законы, все нормативные акты, все, что касается развития, становления, защиты будущего наших детей, очень просим вас поддержать", - сказала она на встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина с доверенными лицами.

По словам Демичевой, существующий закон об основах защиты ребенка не отражает в полной мере "нашу современную демографическую политику", в законе "есть много коллизий, есть много противоречий". "Сегодня девочка 15 лет имеет право без согласия родителей принять решение о прерывании беременности. При этом родители до 18 лет за нее <...> несут ответственность, и они могли бы ее защитить, они могли бы ей помочь с принятием правильного решения, наконец, защитить своего внука", - пояснила она.

МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. Организация была создана врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, которую тысячи людей помнят как Доктора Лизу.