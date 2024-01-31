В Сириусе планируют создать эколого-рекреационный кластер для развития туризма

Председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева отметила, что уже разработано 30 км оборудованных экологических троп

ТАСС, 31 января. Концепция создания эколого-рекреационного кластера активных форм туризма войдет в программу социально-экономического развития федеральной территории Сириус. Об этом ТАСС сообщила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

"Если смотреть в совокупности, мы видим новый туристический кластер развития экологических программ. Каждый год у нас кратный прирост турпотока. Нам кажется, что в предгорье должны появляться новые центры - весь сегмент должен развиваться как эколого-рекреационный для активного досуга кластер. Этого не хватает под тот поток туристов, который есть сейчас. Это одна из задач, сейчас мы пишем концепцию социально-экономического развития федеральной территории, пытаемся все эти эффекты просчитать", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что эксперты Университета "Сириус" уже разработали 30 км оборудованных экологических троп для туристов. Развитие этого направления будет продолжаться благодаря соглашению, заключенному с горнолыжными курортами на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Протяженность новых маршрутов возрастет до 100 км.

Кроме этого, по ее словам, Сириус развивает программы "умного туризма". Количество участников этой программы уже составило 40 тыс. человек.