Путин призвал привлекать трудовые коллективы и бойцов СВО к воспитанию молодежи

По словам кандидата в президенты, в рамках прямой линии командир группы "Ветераны" сообщил ему, что "они уже принимают участие в воспитательной работе"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами призвал привлекать рабочие коллективы и бойцов специальной военной операции (СВО) к вопросам воспитания молодого поколения.

"Нужно привлекать и трудовые коллективы, и молодых людей из рабочей среды, и, конечно, ребят наших, которые сейчас в рамках специальной военной операции воюют, к вопросам воспитания, - сказал он. - В рамках прямой линии выходил у меня прямо по связи командир нашей группы "Ветераны" и говорил о том, что они уже принимают участие в воспитательной работе, и, конечно, мы будем это всячески поддерживать".