В Луцке на западе Украины переименовали еще 20 улиц

В горсовете пояснили, что замена названий связана с "дерусификацией и декоммунизацией"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Горсовет Луцка на западе Украины решил переименовать еще 20 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В горсовете пояснили, что замена названий связана с "дерусификацией и декоммунизацией". Новые наименования станут действительны с 1 марта.

Теперь в Луцке не будет улиц имени ученых Павлова, Сеченова и Ландау, а также улиц Софьи Ковалевской, Щусева, Левитана и Тургенева. Появятся улицы княгини Ольги, Защитников Украины, а также названные в честь украинских деятелей культуры и искусства.

В 2023 году в Луцке уже меняли названия части топонимов. Тогда среди прочих город лишился улиц Менделеева, Курчатова, Лобачевского и Шишкина.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о так называемой декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.