В Кабардино-Балкарии частицу семейного очага "Сердце России" передали семье Куловых

Очаг будет в течение года храниться в отделении ЗАГСа города Нальчика

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Частицу семейного очага "Сердце России" в Кабардино-Балкарии (КБР) вручили семье Куловых, которая победила в конкурсе "Династии России" в номинации "Семейное шоу талантов". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра по делам молодежи КБР Артур Ахметов.

"Сегодня состоялась торжественная передача семейного очага, его по эстафете мы приняли от соседнего региона - Северной Осетии - Алании. Его передают семье Куловых, которая в этом году от Кабардино-Балкарской Республики приняла участие во Всероссийском форуме "Родные - любимые", прошедшем на форуме-выставке "Россия". Он будет в течение года храниться в отделении ЗАГСа города Нальчика", - рассказал Ахметов.

"Пусть этот очаг горит долго, ярко, согревая теплом и наполняя светом все дома и семьи Кабардино-Балкарской Республики", - сказал глава семьи Куловых Амир и пожелал уюта и благополучия всем семьям.

"Пусть все семьи, которые соединяют свои судьбы, будут счастливы, а в их доме всегда раздается веселый смех и царит любовь", - сказала на церемонии передачи огня заведующая ЗАГСом Нальчика Валентина Шериева. "Мы с гордостью и теплом будем сохранять этот семейный очаг. А сегодня к нам пришла зарегистрировать рождение шестого ребенка семья Хусиновых, <...> братья и сестрички получат свидетельство о рождении для нового члена семьи", - сказала она, вручая свидетельство о рождении ребенка.

23 января в Москве на форуме "Родные - любимые" от лампадки из Мурома на главной сцене выставки "Россия" зажгли чашу семейного очага "Сердце России", от нее огонь зажгли в еще 12 лампадках - огонь отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию.