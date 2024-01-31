Путин и его доверенные лица стоя выразили почтение матерям погибших героев СВО

Предложение встать в знак уважения к матерям высказала режиссер-документалист Олеся Шигина

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин и его доверенные лица стоя выразили уважение и почтение матерям воинов, погибших во время специальной военной операции.

На встрече Путина с доверенными лицами, которая проходила в столичном Гостином дворе, режиссер-документалист Олеся Шигина рассказала о героинях одной из своих работ - матерях погибших бойцов. "Это самые мощные женщины нашей страны, сильнее этих женщин нет никого", - уверена она.

Шигина предложила встать в знак уважения к матерям. Путин и собравшиеся поднялись.