Более 130 курганских населенных пунктов оборудуют речезвуковой сигнализацией из-за пожаров

Созданы чаты для оповещения населения, сообщил заместитель губернатора Станислав Носков

ТАСС, 31 января. Более 130 населенных пунктов в Курганской области будут оборудованы в 2024 году речезвуковой сигнализацией для оповещения жителей о пожарах. Такое решение было принято с учетом проблем 2023 года при борьбе с крупными природными пожарами, сообщил заместитель губернатора Станислав Носков.

"Мы учли проблему прошлого года: дополнительно устанавливаем в 133 населенных пунктах речезвуковую сигнализацию. Это населенные пункты с численностью свыше 500 человек. Главам муниципальных образований губернатором Курганской области поставлена задача все оставшиеся населенные пункты оснастить звуковой сигнализацией", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Носков уточнил, что также в населенных пунктах и садовых товариществах создаются чаты для оповещения населения. Все эти средства будут использоваться в том числе для проведения учебных тренировок по эвакуации жителей.

"Мы, как вы уже знаете, не первый год до начала пожароопасного сезона привлекаем на нашу территорию вертолет Ми-8 и инженерную машину разграждения. Дополнительно к этим мероприятиям будет увеличена авиационная группировка дополнительными самолетами Бе-200 и Ил-76, совместно с главным управлением [МЧС] принимается решение о привлечении наземной группировки МЧС России из других регионов, <…> прорабатывается департаментом гражданской защиты вопрос о привлечении заблаговременно специалистов Авиалесоохраны. <…> Также количество патрульных групп в каждом муниципальном образовании будет увеличено, <…> мы увеличили количество лиц, которые могут составлять административные материалы [на нарушителей пожарной безопасности]", - рассказал также он.

В регионе в 2023 году произошел ряд крупных природных пожаров. С 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе - он был снят 16 мая. В результате пожаров были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, погибли более 20 человек. В отношении экс-главы Кургана Елены Ситниковой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) - по данным местных СМИ, уголовное преследование может быть связано с природными пожарами в Кургане.