Путин заявил, что вопросы господдержки творческих союзов требуют кропотливой проработки

Кандидат в президенты напомнил существовавшую во времена СССР практику поддержки творчески союзов государством

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении творческим союзам бюджетных средств и господдержки по аналогии с партиями, преодолевшими на выборах в парламент барьер в 3%, требует кропотливой проработки. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, отвечая на вопрос председателя Союза писателей России Николая Иванова.

"Вот вы упомянули сейчас про 3%, которые получают политические партии, имеющие представительство в парламенте. Но они такие массовые, что государство считает, и законодатель считает нужным их поддержать. Но можно ли тоже самое переложить на творческие союзы? То, что они выполняют важную функцию, - безусловно, вы правы. Но обладают ли они таким уровнем представительства, как политическая партия, имеющая фракцию в парламенте? Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя", - сказал Путин.

Он напомнил существовавшую во времена СССР практику поддержки творчески союзов государством. "Вы наверняка это хорошо знаете - после развала Советского Союза начали разваливаться эти творческие союзы. И начались сложности, связанные с разделом имущества, со спорами между различными частями этих творческих союзов, которые, так или иначе, апеллируют к государству с просьбой их поддержать при разделе этого имущества. <...> Притрагиваться к этому неохота. Пускай все забирают и между собой разбираются, но в судах. Без государства, в судах, не административным путем. Хотя, конечно, вы правы, безусловно, творческие союзы заслуживают поддержки, от них очень многое зависит. Надо людям помочь и поддержать", - заявил Путин.

Он предложил проработать возможности поддержки творческих союзов.

"Давайте вместе поищем вот эти способы поддержки, потому что, как уже говорил, в советское то время деньги платили, дачи давали, там еще какие-то льготы и преимущества, но требовали безусловного исполнения госзаказа. А у нас и госзаказа то практически нет. Вот, надо как бы с этим разобраться. Может, он и должен быть. Тогда конкретно госзаказ. Вот такое-то финансирование без всяких обиняков, не стесняясь. Все остальное самостоятельно. Ну и здесь тоже нужны какие-то формы поддержки. Я согласен, тонкий вопрос. Давайте подумаем. Я за то, чтобы сделать", - добавил Путин.

Он также положительно прокомментировал предложение Иванова обеспечить поддержку региональных отделений творческих союзов в Луганске, Донецке, Херсонской и Запорожской областях. "Что касается Новороссии, Донбасса - здесь вы, безусловно, правы. Там люди делают первые шаги. И, конечно, их нужно поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - отметил Путин.