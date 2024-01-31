В Ингушетии древние башни снабдили QR-кодами

Используя коды, туристы смогут самостоятельно совершать полноценные экскурсии

МАГАС, 31 января. /ТАСС/. Достопримечательности Джейрахского района Ингушетии снабдили QR-кодами для информирования туристов. Данные позволят узнавать историю объектов без помощи экскурсовода, сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня можно встретить различные методы замены экскурсовода, и QR-код - один из самых удобных для жителей и туристов. <…> Теперь рядом с достопримечательностями Джейрахского района установлены подобные таблички. Подобные проекты успешно реализуются во многих регионах России, поэтому, учитывая, что в горной Ингушетии насчитывается около 3 700 объектов культурного наследия, это также будет актуально", - написал он.

Первые QR-коды установили в Джейрахском районе республики, в том числе рядом с древними башнями. Используя коды, туристы смогут самостоятельно совершать полноценные экскурсии. QR-код будет переводить посетителей на специально созданный сайт, где размещена развернутая информация о значимости, истории и особенностях объектов.

По данным правительства региона, в Ингушетии в последние годы ежегодно увеличивается турпоток. Загрузка гостиниц в пиковый летний сезон выросла с 66% в 2022 году до 72% в 2023 году.