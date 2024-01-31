СЖР и Народный фронт доставили журналистам Запорожья бронежилеты, каски и аптечки

Их будут выдавать не только корреспондентам областных СМИ, но и тем журналистам, которые приезжают из других регионов России

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Комплекты средств индивидуальной защиты, включающие бронежилеты, каски и медицинские аптечки, доставили журналистам Запорожской области активисты Народного фронта по просьбе Союза журналистов России. Об этом ТАСС рассказала председатель Союза журналистов России в Запорожской области Анна Москалец.

"Моя просьба к Союзу журналистов России о том, чтобы нам помогли каким-то образом приобрести средства индивидуальной защиты - бронежилеты, каски, аптечки в количестве 10 комплектов, была услышана. Союз журналистов обратился с просьбой помочь им в этом в Общероссийский народный фронт. И вот, совместными усилиями, сегодня эти 10 комплектов нам привезли и передали. Мы их сейчас поставим на баланс Союза журналистов Запорожской области и будем выдавать нашим коллегам по мере необходимости, когда они будут выезжать на опасные территории", - сказала Москалец.

По ее словам, бронежилеты и каски будут выдавать не только корреспондентам областных СМИ, но и тем журналистам, которые приезжают на Запорожье из других регионов России. Это в том числе сотрудники телеканалов регионов-шефов Запорожской области. "Эти бронежилеты пятого уровня, наиболее на сегодняшний день совершенного с точки зрения защищенности человека. Их 10 штук, два разных размера. <…> Плюс <...> каски тоже высокого уровня защиты, которые не от пыли защищают, а от осколков", - подчеркнул заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

Комплекты средств индивидуальной защиты передали Союзу журналистов России в Запорожской области в рамках "Инфорума", который впервые прошел в регионе.

Программа образовательного практикума "Инфорум", который в разных регионах РФ проводит Союз журналистов России, включает мастер-классы, разбор кейсов проектов, лекции, дискуссии и нетворкинги. Их ведут руководители и редакторы крупнейших российских СМИ. Так, в ходе "Инфорума"-2024 в Мелитополе журналисты телеканалов и изданий России и Запорожской области дали профессиональные мастер-классы корреспондентам местных СМИ. Обсуждались в том числе особенности работы военкоров в зоне СВО и степень ответственности за материалы, выданные с линии фронта.