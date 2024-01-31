Отделение СФР по КБР назначило единое пособие родителям более 150 тыс. детей в 2023 году

Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Кабардино-Балкарии (КБР) назначило единое пособие родителям более 150 тыс. детей и 7,7 тыс. беременным женщинам в 2023 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Фонда.

"Отделение Социального фонда России по КБР в 2023 г. назначило единое пособие родителям более 150 тыс. детей до 17 лет и 7,7 тыс. беременных женщин. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 2024 г. в Кабардино-Балкарии выросла величина прожиточного минимума, что повлияло и на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия. Теперь размер пособия для семей с детьми до 17 лет составляет минимум 8,7 тыс. рублей, максимум - 17,4 тыс. рублей. Беременным женщинам будет назначаться пособие в минимальном размере 9 тыс. рублей, максимально - 18 тыс. рублей. При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением.

Региональное отделение назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также обратиться за пособием можно в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Единое пособие - мера господдержки для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин введена в России с 2023 году. Пособие заменило несколько ранее существовавших детских и материнских выплат. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия Соцфонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи.