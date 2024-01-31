СК по Запорожской области заявил о расследовании 600 уголовных дел в 2023 году

В ведомстве отметили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу почти 200 лицам

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Число уголовных дел, которыми занимались сотрудники Следственного комитета России по Запорожской области в 2023 году, превышает 600. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В истекшем году в производстве следователей находилось более 600 уголовных дел о преступлениях, значительная часть которых относится к тяжкой и особо тяжкой категориям, представляющих особую сложность в расследовании. По ходатайствам следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу почти 200 лицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году в Запорожской области продолжалось активное становление органов Следственного комитета России. Офицеры приехали работать из разных регионов РФ.

Как следует из сообщения, приоритетными направлениями работы для сотрудников СК России по Запорожской области остаются расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, общественной безопасности, интересов государственной и муниципальной службы, о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан, в том числе детей-сирот и инвалидов.