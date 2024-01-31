В Белгороде торговые центры вернулись к прежнему режиму работы

Также было принято решение обязать операторов сотовой связи обеспечить работу узлов на 12 часов в случае аварийного отключения, отметил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 31 января. Торговые центры Белгорода и Белгородского района вернулись к прежнему режиму работы - до 21:00 мск и 22:00 мск. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

"Перевести торговые центры в Белгороде и Белгородском районе в обычный формат работы с сегодняшнего дня", - написал Гладков.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение обязать операторов сотовой связи обеспечить работу узлов связи на 12 часов в случае аварийного отключения. "Они должны обеспечить аккумуляторы для бесперебойной работы. Сейчас это время составляет восемь часов", - пояснил губернатор.

Ранее из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины руководители ТЦ приняли решение сократить время работы до 20:00 мск.