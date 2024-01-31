В КоАП могут закрепить возможность не выдворять мигрантов, не уведомивших об утере патента

Иностранному гражданину, который не сообщил об утрате своих документов, но сохранил право нахождения в стране, предлагается установить ответственность за неподачу им заявления об их утрате в виде штрафа с административным выдворением или без такового

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России предлагает закрепить в КоАП возможность не выдворять из России иностранцев, которые при утере подтверждающих их право на пребывание в РФ документов не обратились в органы внутренних дел для их восстановления, но сохранили право нахождения в стране. Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, с пояснительной запиской к которому ознакомился ТАСС.

Так, предлагается внести изменения в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и закрепить там возможность выбора наказания иностранным гражданам, которые не подали в органы внутренних дел РФ заявление об утрате документов на право пребывания в стране (например, об утрате патента, которая не всегда означает отсутствие права на пребывание). В настоящее время ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ предусматривает наказание виде административного штрафа с выдворением из России.

"При этом утрата таких документов сама по себе не влечет обязательного признания пребывания (проживания) лица в РФ незаконным", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим требование об обязательном назначении в данном случае виновному лицу выдворения, которое предусмотрено ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП, может быть чрезмерным, считают в МВД. "В целях формирования единообразной практики применения <...> положений КоАП и дополнительной дифференциации административной ответственности при их применении предлагается введение предусматриваемого законопроектом правового регулирования", - отмечается в документе.

В частности, иностранному гражданину, который не сообщил об утрате своих документов, но сохранил право нахождения в стране, предлагается установить ответственность за неподачу им заявления об их утрате в виде штрафа с административным выдворением или без такового.

Как отметили в МВД, суд, исходя из общих положений КоАП и учитывая характер совершенного физическим лицом административного правонарушения, личность виновного, может избрать ему наказание без административного выдворения из РФ при установлении условий, исключающих его назначение. Так, за 9 месяцев 2023 года суды по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП более чем в 28% случаев ограничились наложением на виновных лиц административных штрафов в размере от 2 до 5 тыс. рублей (25 тыс. из 88 тыс. решений судов).