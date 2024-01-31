Range Rover королевы Елизаветы II выставили на торги за $280 тыс.

В нем останется специальное оснащение - проблесковые маячки, а также сделанные по запросу Ее Величества ступеньки и складные ручки на стойках за передними сиденьями, чтобы в автомобиль было проще подниматься

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Автомобиль, который использовала королева Великобритании Елизавета II (1926-2022), выставлен на торги в Англии. Как сообщает телеканал Sky News, речь идет о полноприводном Range Rover синего цвета, которым Ее Величество пользовалась в 2016 и 2017 годах.

Автомобиль не раз попадал на первые полосы газет и в телевизионные репортажи. Именно на этом Range Rover супруг королевы принц Эдинбургский Филипп (1921-2021) самолично отвез на обед в Виндзорский замок президента США Барака Обаму и его супругу Мишель, которые находились в Великобритании с визитом в апреле 2016 года. СМИ тогда облетела фотография с супругом монарха за рулем и американским лидером на переднем пассажирском сиденье, и дамами на задних сиденьях.

Эксперты аукционного дома Bramley Motor Cars, который проведет торги, оценили этот Range Rover с салоном из светлой кожи в 224 850 фунтов стерлингов ($285 тыс.). "Некоторые думают, что у него будет та же цена, что у стандартного Range Rover, но, конечно, это не тут случай", - заявил телеканалу представитель аукционного дома Джек Морган-Джонс.

Внедорожник будет реализован с теми же номерами, которые были на нем во время использования автомобиля монархом. Помимо этого, в нем останется специальное оснащение - проблесковые маячки, а также сделанные по запросу Ее Величества ступеньки и складные ручки на стойках за передними сиденьями, чтобы в автомобиль было проще подниматься.