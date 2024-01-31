В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор города Михаил Развожаев ранее сообщал о работе системы ПВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Объявленная ранее в Севастополе воздушная тревога отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он.

По данным оперштаба Республики Крым, возобновлено ранее приостановленное движение автотранспорта по Крымскому мосту. В Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщили, что общественный транспорт также возобновляет движение.

Ранее Развожаев сообщил о воздушной тревоге и работе системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. В городе остановлено движение морского и наземного общественного транспорта, также закрыто движение по Крымскому мосту. Средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе в районе Любимовки. Также обломки ракеты упали в частном секторе в районе Федоровской улицы. Позднее Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, сбито более шести ракет.