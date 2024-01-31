В Белгородской области школы вернутся к очному обучению

Распоряжение касается учреждений, находящихся далее 20 км от границы с Украиной, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 31 января. Ученики школ Белгородской области, находящихся далее 20 км от границы с Украиной, вернутся к очной форме обучения с 19 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперштаба.

"Обсудив результаты опроса с представителями Министерства обороны РФ, Росгвардии, МЧС, полиции, ФСБ, прокуратуры, единогласно решили следующее. С 19 февраля возвращаем очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной, при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений, а также при соблюдении дополнительных мер безопасности. Если родители приняли решение об удаленном обучении, это их право, и значит их дети будут учиться удаленно. Решение об очном формате касается семи приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода, Яковлевского городского округа и одного населенного пункта в Корочанском районе - села Мелихово. Дальняя Игуменка остается на дистанционном обучении", - написал он.

По словам губернатора, 29 января был проведен опрос среди родителей. "Опрос показал, что большинство родителей хотят, чтобы их дети учились в очном формате, за исключением Шебекинского городского округа, где за очное обучение проголосовали 44% опрошенных родителей", - проинформировал глава региона.

Также к очной форме обучения вернутся колледжи и вузы, находящиеся далее 20 км от границы с Украиной. "Детские сады в 20-километровой зоне работают в режиме дежурных групп. На территории свыше 20 км от границы работу детсадов запускаем по письменному согласию родителей и исходя из того количества мест, которые есть в укрытиях", - написал Гладков.