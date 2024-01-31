Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 1 февраля

В столичном комплексе городского хозяйства пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жителей столицы предупредили о возможной гололедице на дорогах Москвы и просят быть аккуратнее за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 21:00 и до утра 1 февраля возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. <...> Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно мониторят состояние дорог и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, отметили в комплексе.

Ранее синоптики Гидрометцентра России объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за ледяного дождя, предупреждение действует до 09:00.