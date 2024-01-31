Всех музыкантов "Би-2" депортировали из Таиланда в Израиль

Как уточнили в окружении музыкантов, о депортации удалось договориться также в отношении Александра Умана

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы "Би-2". Как уточнили ТАСС в окружении музыкантов, о депортации в Израиль удалось договориться также в отношении Александра Умана (Шура "Би-2").

Ранее в Израиль был депортирован основатель группы Егор Бортник (Лева "Би-2", внесен в РФ в реестр иноагентов). "Консулу удалось договориться о депортации из Таиланда в Израиль всех участников музыкального коллектива. Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету, - рассказал собеседник агентства. - Ребята в самолете, все хорошо".

Как сообщалось, пятеро участников группы "Би-2" с гражданством РФ 30 января отказались от встречи с российским консулом. Консульский отдел российского посольства ранее получил уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иностранцев. В документе отмечалось, что за нарушение трудового законодательства королевства задержаны российские граждане, среди которых барабанщик музыкального коллектива Борис Лифшиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Все они 29 января были доставлены из Пхукета в Бангкок.

История задержания

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Паттайе 22 января и в Пхукете 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России, еще два ее члена въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии. Гражданство этих стран есть у солистов и основателей коллектива Бортника (Лева "Би-2", внесен в реестр иноагентов) и Умана (Шура "Би-2").