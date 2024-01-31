Около 17 тыс. многодетных семей в Калининградской области включат в единый реестр

В нем будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Около 17 тыс. семей в Калининградской области включат в единый региональный реестр многодетных семей до 1 июля. Об этом сообщила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

В едином реестре будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства согласно указу президента РФ Владимира Путина.

"До 1 июля 2024 года будет сформирован реестр многодетных семей. Выплаты и льготы гарантированы тем, кто воспитывает троих и более детей до совершеннолетия старшего ребенка или достижения им возраста 23 лет в случае очной учебы. В регионе будут выданы удостоверения федерального образца, но с учетом нашего успешного опыта по оптимизации процесса оформления этого документа", - приводятся в сообщении пресс-службы областного правительства слова регионального министра.

Майстер уточнила, что удостоверения многодетной семьи выдаются в Калининградской области с 2020 года, с 2023 года они имеют форму пластиковой карты с уникальным QR-кодом. При его сканировании отображается информация о том, что обладатель документа - многодетный родитель. Процесс оформления удостоверения оптимизирован в рамках проекта "Эффективный регион". Если ранее выдавался бумажный документ на семью, то теперь пластиковая карта обоим родителям. В числе других преимуществ проекта: сокращение срока рассмотрения заявления с 60 до 7 дней, возможность обратиться за удостоверением через единый портал государственных услуг или МФЦ по месту жительства, оптимизация трудозатрат при оформлении документа.

Мероприятия проекта "Эффективный регион" также позволили с 37 до 17 дней сократить сроки выдачи жилищного сертификата для граждан из категории детей-сирот и с 30 до 21 дня - период оплаты по документу. С 2021 года выдано 456 сертификатов, 87% которых уже реализованы - с использованием этих средств приобретены квартиры в различных муниципалитетах Калининградской области.

"Эффективный регион" - проект по оптимизации и улучшению процессов в любых сферах жизнедеятельности российских регионов с использованием методов и инструментов бережливого производства производственной системы "Росатом". Методологическое и экспертное сопровождение проекта со стороны госкорпорации осуществляется на безвозмездной основе. Проект помогает устранять потери в производстве и других видах деятельности предприятий и организаций, вовлекает в процесс оптимизации каждого сотрудника, начиная с руководителя. Стратегическая цель проекта - создание культуры бережливости в регионах.