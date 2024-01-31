Тюменский губернатор заявил, что селам нужны опытные, а не молодые кадры

Александр Моор отметил, что для привлечения кадров на село важна инфраструктура и среда, которая в них создается

ТЮМЕНЬ, 31 января. /ТАСС/. Опытные кадры необходимы для работы в селах Тюменской области, а не молодые, мало мотивированные и постоянно меняющиеся специалисты. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году и планах на ближайшую перспективу.

"Городские ребята, кто живет в городе, и даже те, кто приезжают из сельской местности и несколько лет учатся в вузах, привыкают к городской жизни, возможностям, ко всему, и, если по-честному, с небольшой охотой хотели бы в этом возрасте вернуться в село и даже в небольшую деревню. Можно заставить это сделать, но что мы получим: <...> молодых, не очень профессиональных специалистов, плохо мотивированных, постоянно сменяющихся. Может быть, по-другому посмотреть на эту задачу, пусть молодежь остается в городе, нарабатывает свой профессиональный уровень, а посмотреть с точки зрения привлечения профессиональных кадров на село людей 40 плюс лет, эти люди профессионально состоялись, им уже не так важна вся эта городская суета, может, наоборот, им даже захочется жить более спокойном населенном пункте, в своем доме, на земле с чистым воздухом, хорошей экологией <…> и на них, [опытных кадрах], сконцентрировать свое внимание", - сказал он.

Он также отметил, что для привлечения кадров на село важна инфраструктура и среда, которая в них создается. В Тюменской области и муниципалитетах строятся новые школы, детские сады, ремонтируются объекты здравоохранения и создается максимально комфортная городская среда для того, чтобы приехавший специалист мог чувствовать себя комфортно. Кроме этого, важен вопрос жилья, так как не во всех населенных пунктах есть хорошее жилье, его нужно либо строить, либо выделять деньги, чтобы люди сами могли его построить, добавил Моор.