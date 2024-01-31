Глава СПЧ посетил ЛНР для формирования совета попечителей Академии культуры и искусств

Глава региона Леонид Пасечник отметил, что запланировано расширение сотрудничества "творческого вуза со школами, чтобы маленькие жители республики приобщались к культуре и искусству с самого юного возраста"

ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев посетил ЛНР для создания совета попечителей Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ), сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"Республику посетила делегация из Москвы, которую возглавил советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Одна из целей приезда - формирование совета попечителей Луганской академии культуры и искусств, председателем которого коллектив избрал Валерия Александровича. Теперь для наших талантливых ребят открываются новые перспективы. Уже сейчас многие из них не только учатся, но и создают собственные уникальные проекты. Попечители помогут студентам ЛГАКИ продвигать наиболее интересные из них в масштабах всей России. Не сомневаюсь, что эти проекты будут востребованы в других регионах нашей большой страны", - написал Пасечник.

Он добавил, что запланировано расширение сотрудничества "творческого вуза со школами, чтобы маленькие жители республики приобщались к культуре и искусству с самого юного возраста". "Уверен, что стараниями преподавателей и студентов Академии эти дисциплины будут преподаваться на самом высоком уровне. Советник президента назвал такую практику "луганским проектом" и пообещал всячески содействовать ее развитию. Гости помогут и в реконструкции сквера возле ЛГАКИ, и в создании ботанического сада в Луганске. К решению этих вопросов подключатся Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств России и Всероссийское общество охраны природы", - уточнил Пасечник.

Глава ЛНР также сообщил, что делегация посетила недавно восстановленные силами РВИО мемориальные комплексы "Острая Могила" и "Незаживающая рана Донбасса", а также Краснодонский музей "Молодая гвардия", встретилась с членами Общественной палаты ЛНР, обсудив проекты, которые реализуются в регионе.

"Валерий Александрович отметил, что совместная работа только начинается и теперь участники делегации станут частыми гостями нашей республики", - отметил Пасечник.