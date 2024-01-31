В Восходе благоустроят въездную группу и парк

Завершить благоустройство планируется в течение двух лет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Благоустройство парковой территории и зоны отдыха у пруда планируют завершить в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Восход в Московской области в течение двух лет, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой ЗАТО Восход Еленой Филатовой. Одним из вопросов, который обсудили стороны, стало благоустройство общественных пространств и обустройство въездной группы.

"Я сегодня разговаривал с коллегами на счет выделения финансирования на въездную группу и благоустройство. Первую часть средств вы получите уже в этом году - уверен, что жители сразу почувствуют изменения. А завершить благоустройство мы должны в течение двух лет", - привели в тексте слова Воробьева.

Отмечается, что также была затронута тема проведения капитального ремонта здания школы, которое было построено в 1965 году.

"Это единственная ваша школа, понятно, что и мамы, и детки хотят, чтобы она была в порядке. Мы ставим школу в нашу программу и приступаем к работам в январе следующего года. Вам за оставшееся время нужно сделать всю проектную документацию и очень внимательно посмотреть, где будут учиться дети на период капремонта", - добавил губернатор.

По словам главы Восхода, вопрос организации образования для детей на период капремонта уже проработан. Ученики начальной школы временно будут обучаться в здании детского сада, старшие и средние классы - в Доме культуры. Ремонт планируют провести оперативно - уроки в обновленной школе возобновят 1 сентября 2025 года.