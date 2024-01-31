31 января, 17:24

В Армении задержали осквернившего памятник блокадникам

Gevorg Simonyan/ Shutterstock/ FOTODOM, архив
© Gevorg Simonyan/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

Мужчину передали в Следственный комитет

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Мужчина, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержан и передан в Следственный комитет Армении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел республики Нарек Саркисян.

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"Мужчина, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, задержан. Он передан в Следственный комитет Армении, который ведет это дело", - сказал Саркисян.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ. В СК Армении возбудили уголовное дело по данному факту. 

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