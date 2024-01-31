В Пскове выставку оружия России, Европы и Востока XVIII века посетили 6,5 тыс. человек

Псковский музей-заповедник также издал специальный каталог выставки

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника завершили экспонирование древних образцов оружия России, Европы и стран Востока XVIII-XX веков: многие из артефактов существуют в единственном экземпляре и представляют собой особую историческую ценность. Старинные образы вооружения за время работы экспозиции смогли увидеть более 6,5 тыс. человек. Музей издал специальный каталог этой выставки, сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Наш музей сегодня завершил работу уникальной и очень значимой выставки "Блеск стали", на которой экспонировались образцы художественного оружия XVIII-XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников. Экспозиция работала с середины октября, всего ее посетили более 6,5 тыс. человек. Это крайне большая цифра, артефакты выставки увидели жители большинства регионов России и ряда стран зарубежья, которые посетили Псков за это время", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что желающих осмотреть древние экспонаты оказалось так много, что сотрудники музея разработали и издали специальный каталог. "Каждая его страница подробно рассказывает об истории оружия. Кроме того, мы позаботились о том, чтобы каталог был сопровожден качественными иллюстрациями, благодаря этому можно рассмотреть мельчайшие детали оружия. Это издание было создано Псковским и Владимиро-Суздальским музеями при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества", - уточнила Мельникова.

По ее словам, особый интерес у посетителей вызвало боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII - начала XX веков стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока.

"Привлекло внимание наших гостей и уникальное кремневое ружье с изогнутой ложей и прикладом "рыбий хвост". Этот тип ружей был широко распространен в Черногории и Албании. Большой интерес у посетителей вызвал двуствольный штуцер мастера из Баварии Франца Баалера, а также персидская изогнутая сабля-шамшир - одна из самых красивых на Среднем Востоке", - сказала собеседница агентства.