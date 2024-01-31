Сенаторы обязали Цукерберга извиниться перед семьями пострадавших из-за соцсетей детей

Руководитель Meta отметил, что корпорация будет прилагать "лучшие в отрасли усилия", чтобы минимизировать возможный ущерб несовершеннолетним

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Американские сенаторы обязали руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга извиниться перед семьями несовершеннолетних, пострадавших из-за пагубного воздействия социальных сетей.

"Сегодня здесь собрались семьи жертв. Вы извинились перед жертвами? Вы бы хотели сделать это сейчас? Они здесь, это транслирует национальное телевидение, вы бы хотели извиниться перед жертвами?" - спросил Цукерберга сенатор Джош Хоули (республиканец, от штата Миссури) на слушаниях в юридическом комитете Сената США, посвященных проблеме сексуальной эксплуатации детей в интернете.

После этого руководитель Meta встал, повернулся лицом к присутствующим на слушаниях родителям и извинился. Как было видно на трансляции, которая велась на сайте комитета, многие из присутствующих держали в руках фотографии своих детей. "Я сожалею о том, через что вы все прошли. Никто не должен проходить через то, что пришлось пережить вашим семьям", - сказал Цукерберг, подчеркнув, что корпорация будет прилагать "лучшие в отрасли усилия", чтобы минимизировать возможный ущерб несовершеннолетним.

Хоули также спросил предпринимателя, собирается ли Meta выплачивать компенсации пострадавшим семьям, на что Цукербкерг с удивлением ответил, что "его работа - делать хорошие инструменты".

Позднее присутствующие на слушаниях родители освистали Цукерберга, когда он заявил, что подростки "создают потрясающий контент" на принадлежащих Meta платформах, объясняя, почему компания по умолчанию не устанавливает самые строгие ограничения для подростков в настройках своих приложений.