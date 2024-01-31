"Защитники Отечества" намерены выдавать удостоверения ветерана всем бойцам СВО

Как отметила председатель фонда Анна Цивилева, для организации важно, чтобы ветераны, которые защищают Родину, имели равные права и получали одинаковое внимание со стороны государства и общества

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" рассматривает возможность выдавать удостоверения ветерана боевых действий бойцам всех добровольческих формирований. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева в Telegram-канале.

"Фонд передал на рассмотрение в Министерство обороны РФ более 6 000 комплектов документов от ветеранов ЧВК "Вагнер". Мы продолжаем работу в этом направлении, а также прорабатываем возможность выдачи удостоверений бойцам других частных военных компаний", - написала она по итогам вручения удостоверений участникам специальной военной операции (СВО) в Волгограде.

Она пояснила, что для организации важно, чтобы ветераны, которые защищают Родину, имели равные права и получали одинаковое внимание со стороны государства и общества. "Каждый день мы видим примеры того, как вся страна объединилась для помощи героям. И сегодня ребятам также вручили карты лояльности, разработанные фондом в партнерстве с Промсвязьбанком. Ветераны спецоперации смогут воспользоваться льготами и скидками на продукты и услуги различных компаний", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля проработать вопрос о том, чтобы участники СВО смогли получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении и вне зависимости от наличия контракта. Еще одним основанием для присвоения такого статуса будут сведения о наградах: копия удостоверения или документы, в которых указаны основания награждения.

Фонд "Защитники Отечества" был создан Путиным 3 апреля 2023 года. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих.