ВЦИОМ: большинство участников "Движения первых" порекомендуют друзьям в него вступить

Согласно результатам опроса, три четверти родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного движения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Абсолютное большинство (93%) подростков, вступивших в "Движение первых", скорее порекомендуют друзьям присоединиться к организации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Абсолютное большинство опрошенных ребят, вступивших в "Движение первых" (доля группы - 9%), скорее порекомендуют своим друзьям последовать их примеру (93%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Уточняется, что представители молодежи заинтересованы в возможностях и активностях, которые предоставляются участникам новой всероссийской организации детей и молодежи (70%).

По данным ВЦИОМ, три четверти опрошенных родителей поддерживают идею создания всероссийского детского и молодежного общественно-государственного движения (74%). Не поддерживает эту идею каждый седьмой (15%).

В настоящий момент о "Движении первых" слышали 60% опрошенных родителей детей в возрасте 6-18 лет и 67% детей этого же возраста.

Общероссийский опрос целевых аудиторий провели в ноябре-декабре 2023 года (опрос детей провели в период с 23 ноября по 4 декабря 2023 года, опрос родителей - с 21 по 23 ноября 2023 года) по заказу Экспертного института социальных исследований. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в каждой возрастной группе. Личные интервью по формализованной анкете (с использованием планшетов провели среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" провели среди родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет.