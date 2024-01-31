Хуснуллин сообщил о росте посевной площади Донбасса и Новороссии до 3,2 млн га

По словам вице-премьера, аграрии получают поддержку по линии Минсельхоза

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объемы посевных площадей Донбасса и Новороссии выросли до 3,2 млн га, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Посевная площадь уже 3,2 млн га достигла. Несмотря ни на что, аграрии работают, как бы сложно не было", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что аграрии получают поддержку по линии Минсельхоза РФ. "Реализовано 9,3 млн тонн зерновых и масленичных культур, поставлено более 800 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 4,7 млрд [рублей]", - сообщил он.