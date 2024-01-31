Путин рассказал, что поразился масштабам нового медцентра, когда был в Мариуполе

Президент надеется, что специалисты "будут там работать"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что был поражен масштабами строящегося в Мариуполе многопрофильного медицинского центра ФМБА, когда посещал город в марте 2023 года. На совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии глава государства принял первую очередь объекта.

"Когда я был там, смотрел на этот комплекс, - он, в общем, честно говоря, такой грандиозный, огромный, большой - и это только первый этап, - рассказал Путин. - Очень рассчитываю на то, что и второй этап [завершится успешно], работа по нему будет так же быстро реализована".

Президент выразил надежду, что специалисты "будут там работать, будут жить <...>, смогут вписаться в эту среду и будут получать удовольствие от того, что они делают". "Потому что оказывать помощь людям - нет более благородного занятия и приносящего удовлетворение", - заключил Путин и пожелал удачи персоналу медцентра.

Глава российского государства во время поездки в Мариуполь в середине марта 2023 года осмотрел несколько объектов, а также пообщался с местными жителями.

Город сильно пострадал в марте 2022 года в результате действий украинских формирований, в том числе боевиков-националистов из полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). Украинские силы, отступая, обстреливали жилые кварталы фугасными бомбами, наносили удары по мостам и трассам, обстреливали школы и медучреждения. Мариуполь активно восстанавливается, там работают более 20 тыс. строителей из разных регионов России.