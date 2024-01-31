В Москве возле станции метро "Курская" летом планируют достроить офисное здание

Реализация проекта позволит создать до 1,5 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Возведение офисного здания площадью 15,6 тыс. кв. м возле станции метро "Курская" в Москве планируется завершить летом 2024 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство офисного комплекса площадью 15,6 тыс. кв. м близко к завершению. Помимо самих офисов, в здании обустроят двухуровневый подземный паркинг. А прилегающую территорию благоустроят - здесь высадят деревья и разобьют газоны", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что реализация проекта позволит создать до 1,5 тыс. рабочих мест.

"В настоящий момент на стройплощадке ведется монтаж фасада из доломита геналдона светлого оттенка. Параллельно ведутся работы по кладке стен и внутренних перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем", - добавили в мэрии.

Десятиэтажное офисное здание строится по адресу: Костомаровский переулок, владение 11, строение 1. (Центральный административный округ).