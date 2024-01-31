Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии восстановили более 1 тыс. школ и детских садов

Вице-премьер отметил совместную работу регионов и ведомств над восстановлением объектов энергетики и ЖКХ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 500 детских садов и 570 школ восстановили строители в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ.

"Беспрецедентный объем работы был сделан по восстановлению социальной инфраструктуры [Донбасса и Новороссии]. 516 детских садов было отремонтировано и построено и 574 школы при подготовке к этому сезону (учебному году - прим. ТАСС). Некоторые школы, как школа № 15 в Мариуполе, были фактически восстановлены заново", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Хуснуллин также отметил совместную работу регионов и ведомств над восстановлением объектов энергетики и ЖКХ. "Очень тесно работаем с коллегами. Приходится где-то разминировать оперативно, восстанавливать те сети, по которым постоянно наносятся удары. В целом мы к осенне-зимнему периоду подошли с подготовленными более 2 тыс. объектами ЖКХ и энергетической инфраструктуры", - продолжил вице-премьер. По его словам, за минувшее время были построены новые газопроводы и возведенывосемь водоводов протяженностью сотни километров.