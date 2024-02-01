1 февраля, 05:00

СМИ: митрополит Евгений, даже выехав из Эстонии, продолжит руководить ЭПЦ МП

Он ранее направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата (МП) митрополит Евгений (Валерий Решетников) продолжит руководить своей паствой даже в том случае, если по требованию эстонских властей будет вынужден покинуть балтийскую республику. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

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"Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал Собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Я покидаю [Эстонию], но я остаюсь", - приводятся в сообщении слова митрополита.

25 января он направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Департамент полиции и погранохраны сообщил, что анализирует ответ митрополита и обещает объявить свой вердикт до 6 февраля включительно. Именно до этой даты действителен ВНЖ Евгения.

Причиной решения властей стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности. 

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