СМИ: митрополит Евгений, даже выехав из Эстонии, продолжит руководить ЭПЦ МП

Он ранее направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата (МП) митрополит Евгений (Валерий Решетников) продолжит руководить своей паствой даже в том случае, если по требованию эстонских властей будет вынужден покинуть балтийскую республику. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

"Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал Собор, представители всех приходов, все духовенство и миряне. Я покидаю [Эстонию], но я остаюсь", - приводятся в сообщении слова митрополита.

25 января он направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Департамент полиции и погранохраны сообщил, что анализирует ответ митрополита и обещает объявить свой вердикт до 6 февраля включительно. Именно до этой даты действителен ВНЖ Евгения.

Причиной решения властей стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.