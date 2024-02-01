Пункт пропуска Ивангород на границе России и Эстонии закрыли на реконструкцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Ивангород на границе с Эстонией закрылся на реконструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"С 1 февраля на реконструкцию по всем направлениям, кроме пешеходного, временно закрывается МАПП Ивангород на границе с Эстонией. Время работы таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним - ежедневно, круглосуточно (как и сопредельный пункт пропуска Нарва)", - говорится в сообщении.

Ближайшими к Ивангороду пунктами пропуска на российско-эстонской границе остаются МАПП Шумилкино (сопредельный - Лухамаа) и МАПП Куничина Гора (Койдула) в Псковской области, как уточнили в СЗТУ, эти пункты также работают в круглосуточном режиме без выходных. Тем, кто собирается пересечь границу с Эстонией, таможенники напоминают о необходимости учитывать характер перемещаемых товаров при выборе маршрутов. "Через МАПП Куничина Гора нельзя ввезти в Россию животных, продукцию животного происхождения, корма, кормовые добавки, лекарственные средства для животных и подкарантинную продукцию", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили ТАСС, что в период реконструкции МАПП Ивангород будет открыт для пешеходов. "Причем из-за перенаправления пассажирского потока с российско-финляндской границы на пункте пропуска возможно скопление лиц, которые следуют через границу в пешем порядке. Во избежание непредвиденных ситуаций при пересечении границы погрануправление настоятельно рекомендует заранее проверять документы, необходимые для предъявления на пограничном контроле, а также учитывать время возможного нахождения на границе и погодный фактор", - сообщил представитель пресс-службы.

Автобусный перевозчик Lux Express Group с 1 февраля будет осуществлять по три ежедневных рейса между Петербургом и Таллином в каждую сторону, а также по два ежедневных отправления из каждого города между Петербургом и Ригой. Пассажиры на маршрутах, связывающих Санкт-Петербург с Таллином и Ригой, будут проходить границу Ивангород-Нарва пешком, после чего продолжат поездку на другом автобусе компании со стороны российской или эстонской границы. Посадку и высадку пассажиров в Ивангороде планируется осуществлять в 250 метрах от российского пешеходного пункта пропуска, в Нарве этим местом станет автобусная остановка на Петровской площади. Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group), на 1-2 февраля загрузка автобусов Петербург-Таллин и Петербург-Рига (рейсы в обе стороны) составляет около 50%.

Реконструкция

Как сообщал на пресс-конференции в ТАСС 25 января начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ Александр Виноградов, модернизация автомобильного пункта пропуска Ивангород займет примерно 2,5 года. По данным пресс-службы ФГКУ "Росгранстрой", занимающегося оснащением и развитием пунктов пропуска через границу РФ, после завершения работ на АПП в Ивангороде будет функционировать 16 полос движения, его общая пропускная способность вырастет до 1 860 транспортных средств в сутки (плюс 22%) и до 11,3 тыс. человек в сутки (плюс почти 40%). Распоряжение о временном закрытии МАПП Ивангород подписал 3 ноября 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин.