Иностранные граждане не смогут владеть российскими новостными агрегаторами

Теперь контрольный пакет акций (более 50%) в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Закон, по которому иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов, вступил в силу. Теперь контрольный пакет акций (более 50%) в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам России.

Кроме того, владеть новостным агрегатором в России не смогут: иностранное государство, международная организация, иностранное юридическое лицо или российское юридическое лицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, имеющие гражданство другого государства.

Закон также обязывает госведомства при работе с провайдерами хостинга использовать услуги только отечественных компаний. Роскомнадзор получил право вести реестр провайдеров хостинга. Кроме того, ведомство также обязано контролировать исполнение закона и в случае выявления нарушений направлять провайдерам хостинга требования по их устранению.